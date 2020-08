Rally Estonia piletimüük jooksis ajutiselt ülekoormuse tõttu kokku

Rally Estonia peakorraldaja Tarmo Hõbe rääkis Delfi Spordile, et probleemid võistluse kodulehel tekkisid serverite ülekoormusest. "Tohutu ülekoormus oli, mida oligi ette oodata. Üksõik, kui palju selleks ette ei valmistu, siis lihtsalt mingil hetk nii juhtub, kui tuhanded inimesed tahavad tahavad korraga pileteid osta. Oli ette teada, et nii läheb."

Hõbe sõnul on nüüdseks suuremad probleemid möödas. "Suuremad tõrked saime 1 - 1,5 tunniga lahendatud. Üldjoontes süsteem toimis ja töötas, tuhanded piletid on juba ostetud," rääkis Hõbe. "Tegime asja, mida kunagi varem pole tehtud. Ülekoormus võib tekkida ja palusime juba ette natuke kannatamist. Nagu ikka, kõik hakkavad kohe emotsionaalselt kritiseerima, aga see on paratamatu."

Rally Estonia korraldaja lisas, et nad suhtlevad kõigiga, kes pöörduvad nende poole murega seoses piletite ostmisega. "Mõnedega võtab rohkem aega, aga kindlasti saavad kõik asjad ilusti lahendatud."

Kui palju on praeguseks rallipääsmeid müüdud? "Statistika teeme õhtu poole, aga tuhandeid on juba küll."

Rally Estoniaks on teatavasti müügis 16 erinevat rallipassi. Hõbe rõhutas, et ühe rallipassi läbimüük ei tähenda kohe, et kõik piletid on otsas. "Kui inimesed vaatavad, et läbi müüdud, siis tegelikult on ainult teatud gruppe rallipasse läbi müüdud. Vähemalt pooltest gruppidest on pääsmeid veel saada," sõnas ta.