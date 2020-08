Rally Estonia peakorraldaja: koroonapandeemia andis meile võimaluse MM-rallit korraldada ning koroona võib selle ka võtta

Hõbe tunnistab, et erakordse võimaluse maailmatasemel rallit korraldada tõi Eestile koroonapandeemia, mistõttu tuleb kõikide kaasnevate riskidega lihtsalt leppida ning täna töötavad pea 150 inimest igapäevaselt selle nimel, et Eesti WRC etapist saaks sarja selle hooaja parim etapp.

Peatselt toimuva Eesti WRC-etapi mastaapsust aitab kõige lihtsamini hoomata ehk inimeste arv, kes selle korraldamisega seotud on. „Kui enne 5-ndat juunit oli Rally Estonia meeskond umbes 20-liikmeline tuumik, siis tänaseks töötab umbkaudu 150 inimest 18-20 tundi ööpäevas selleks, et korraldada 3 kuuga maailmatasemel rallietapp. Rallinädalal on ürituse korraldamisega seotud ühtekokku umbes 2500 meeskonnaliiget,“ ütleb Hõbe.

Hõbe sõnul on Rally Estonia meeskonna eesmärgiks teha Rally Estonia nii, nagu seda kunagi varem pole tehtud – tõelise show ja kogupereüritusena. „Sport on loomulikult kõige tuum ja süda, aga maailmatasemel ürituse korraldamiseks peame ehitama selle ümber meelelahutuse ja infrastruktuuri, mis pakuks midagi tervele perele, mitte ainult rallihuvilistele,“ selgitas Hõbe. Kokku on müüdud 16 tuhat rallipassi ning ülekaalukas enamus publikust tuleb Eestist, lisaks pisut ka naaberriikidest.

„Koroonapandeemia on meile andnud võimaluse seda üritust korraldada ning koroona võib selle ka võtta. Siiski on meie soov olnud alati teha ralli koos publikuga ning rakendada oma meeskond kui ka riigi võimekus nii, et oleks võimalik tuua publik kohale. Selleks oleme loonud 36 eraldi ala, kus inimesed saavad hoida vajalikku distantsi üksteisest, kuid samas nautida rallit nii otsevaates kui ka ekraanide vahendusel,“ ütles Hõbe.

Maailmatasemel rallietapi korraldamine koroonatingimustes parajalt keeruline, eriti arvestades asjaolu, et meeskonnal on selleks aega vaid loetud kuud. Tänaseks on Rally Estonia juba ehitanud ja parandanud 26 kilomeetri ulatuses teid ning Hõbe kinnitusel on meie rajad maailmatasemel. Järgmise nädalal alustatakse ka tribüünide ehitamisega. „Suures plaanis kehtestab promootor FIA kõik reeglid, kuid meie peame pakkuma nendele vastavad lahendused. Praeguses ajaraamis pole see olnud lihtne ülesanne, kuid julgen väita, et Eestis või ehk ka terves maailmas pole organisatsiooni, kes suudaks seda paremini korraldada,“ kinnitab Hõbe.