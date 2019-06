Rally Estonia ootab rekordilist publikut

Tegemist on Baltikumi suurima spordi- ja meelelahutusüritusega, mis on tänavu esmakordselt korraldatav ametlik WRC promotsiooniralli. See tähendab, et tänavusel sündmusel osalevad WRC tippmeeskonnad ja -sõitjad.

Rally Estonia rallipasside ametliku müüja Circle K Eesti andmetel on praeguseks ehk juba kuu aega enne suurüritust soetatud sama palju passe, kui eelmisel aastal kokku. Sama trendi kinnitab ka rallipasside müük Rally Estonia e-poes.

“Rally Estonia on Eesti jaoks kahtlemata tippsündmus, mis toob Tartu-, Võru-, Valga- ja Põlvamaale kokku ligi 40 000 külalist, kellest umbes 7000 on välisturistid enam kui 30 välisriigist. Selline menu on väga hea uudis Eesti turismile ning kindlasti annab oma panuse Lõuna-Eesti piirkonna ettevõtluse ja turismisektori arengule,” usub Rally Estonia direktor Urmo Aava. Aava kinnitusel on märkimisväärne ka naaberriikidest pärit rallisõprade kasvav huvi Rally Estonia vastu.

Aava sõnul tulevad sise- ja välituristid Lõuna-Eestisse lisaks rallile järjest rohkem ka perega puhkamiseks ja jäävad siia kas terveks rallile eelnevaks või järgnevaks nädalaks.

Arvestuslikult tulevad rallifännid võistlusi jälgima umbes 10 000 autoga ning sõidavad kõik kokku kolme päevaga Eesti teedel maha umbes miljon kilomeetrit. Rally Estonia koostööpartneri, mootorikütuste ja esmatarbekaupade jaemüüja Circle K Eesti AS-i kaubandusdirektor Diana Veigeli sõnul eelnevate aastate kogemus näitab, et võistluse ajal kasvab teenindusjaamade külastatavus piirkonnas kolmandiku võrra.