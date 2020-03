Rally Estonia korraldajad tõttasid koroonaviiruse testijatele appi

Alates sellest nädalast ja järgneva nelja nädala jooksul toovad Rally Estonia vabatahtlikud iga päev üle Eesti asuvatest mobiilsetest proovivõtukohtadest kogutud proovid SYNLABi Tallinna laborisse. Circle K annab selleks kütuse ja Rally Estonia meeskonnad sõidavad vabast ajast ning oma sõiduautodega.

SYNLABi ja Medicumi eestvedamisel, koostöös mitmete erameditsiini ettevõtetega, hakati koroonaviiruse teste tegema mobiilsetes proovivõtukohtades Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Narvas ja Kohtla-Järvel. SYNLABi logistikaautod läbivad üle Eesti arstikeskustest proovide kogumiseks iga päev üle 3000 kilomeetri. Nüüd tehakse koroonaviiruse kiiremaks laborisse jõudmiseks 3 lisaringi ja seda Rally Estonia inimeste abiga. Iga päev läbitakse lisaks marsruutidel Narva-Kohtla-Järve-Tallinn, Viljandi-Tartu-Tallinn ja Pärnu-Tallinn kokku ligi 1000 kilomeetrit. Täna kaalutakse täiendavate marsruutide avamist ka haiguskolletesse Saaremaal ja Võrus.

„Eesti riik on meil aidanud korraldada maailmatasemel suurüritusi ning nüüd on meie kord tulla appi. Nii pakkusimegi nädal tagasi Rally Estonia vabatahtlikega, et võime avalikul koroonaviiruse testimisel abiks olla. Leidsime, et saame aidata laborit proovide tihedamal transpordil – nii panustame viiruse leviku tõkestamisse ning viirusekandjate kiirele karantiini suunamisele,“ ütles Tarmo Hõbe, Rally Estonia üks peakorraldajatest.