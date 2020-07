Rally Estonia korraldajad teevad kõvasti tööd, kuid valmistuvad vajadusel ka ralli tühistamiseks

„Rally Estoniaga on meil väga head koostöösuhted. Nad on esitanud väga ilusad plaanid ja on teadlikud sellest, et tegemist on väga dünaamilise haigusega ning olukord muutub kiiresti maailmas ja Eestis. Ürituse korraldajad on teadlikud sellest, et kui epidemioloogiline olukord Eestis läheb halvaks ja me hindame riski kõrgeks, siis nad saavad selle ürituse tühistada,“ sõnas Härma, et kokkuvõttes on jätkuvalt võimalik, et WRC-etapp Eestis ei toimu.

Rally Estonia on planeeritud toimuma 4.-6. septembrini ning tegemist oleks esimese MM-etapiga pärast koroonakriisi algust. Seni on sel hooajal sõidetud kolm etappi. Viimati oli kavas Mehhiko ralli, mis sõideti 12.-15. märtsini. Mäletatavasti jäi toona viimane võistluspäev sõitmata, kuna üle maailma tühistati hulgaliselt lende ning rallil osalejate koju jõudmise nimel jäi pühapäevane võistluspäev toimumata.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis Rally Estonia toimub ning kokku saab sellest osa 20 000 inimest.

Sõltuvalt koroonaviirusest tingitud riskidest Eestis, Euroopas ja kogu maailmas saab FIA WRC etapil Eestis kohapealse publiku arv olema oluliselt piiratud. 20 000 unikaalset inimest jagunevad järgnevalt:

Pealtvaatajad rallipassi alusel – 16 000

Meeskonnaliikmed, sõitjad, teised seotud inimesed – 1500

Ralli korraldusega seotud inimesed – 2500

Rallipassid jagunevad kokku 16. erinevaks paketiks, iga paketti müüakse 1000 tükki. Läbi selle saab korraldaja tagada selle, et iga 1000 liikmeline grupp liigub kogu ralli nädalavahetuse erineva programmi alusel omas aja- ja lokatsioonikanalis. Ralli toimumise piirkonnas ja ajal antud 1000 liikmelised grupid omavahel kokku ei puutu ning ei segune.

Rally Estonia ei toimu sellel aastal avalikus linnaruumis. See tähendab, et ei toimu traditsioonilised Tartu ja Elva linnakatsed. Rally Estonia stardi- ja finishipoodium on Tartu Raekoja platsi asemel Eesti Rahva Muuseumi territooriumil piiratud alal. Kõik tänavuse Rally Estoniaga seotud tegevused toimuvad asukohtades ja piirkondades, mis on võimalik publikule piirata või sulgeda. Palume tungivalt Rally Estonia piirkonda mitte tulla inimestel, kellel pole õnnestunud eelmüügist rallipassi soetada. Kohapeal piletimüüki ei toimu ning kedagi ilma pääsmeta kiiruskatsete lähedusse ei lasta.