Rally Estonia korraldajad ootavad Lõuna-Eesti inimesi oma kodumajutust jagama

Tänavu 4.-6. septembril toimub Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel esmakordselt FIA WRC autoralli maailmameistrivõistluste etapp Rally Estonia. Lisaks rallielamusele saavad Lõuna-Eesti inimesed ka sellel aastal üürida ralli toimumise ajaks välja oma suvemaja, toa majas, korteri või telkimisplatsi. Samuti puudutab see võimalus ettevõtteid, kellel on pakkuda selleks perioodiks majutust Lõuna-Eesti piirkonnas. Selleks on avatud Rally Estonia majutuskeskkond, kuhu oma kuulutuse lisamine on väga lihtne.

Pakutav öömaja ei pea olema spetsiaalselt majutuseks kohandatud, aga see peaks olema ohutu, puhas, korras ja valmis külaliste vastuvõtmiseks. Selleks, et oma majutusvõimalusest teada anda, ei ole vaja teha muud, kui täita Rally Estonia kodulehel olev ankeet ja jääda huvilisi ootama.

Hindade määramisel palume teil jääda mõistlikkuse piiridesse - nii saame anda külalistele

edasi sõnumi, et nad on Lõuna-Eestisse oodatud nii sel kui ka järgmistel aastatel.

Oma kuulutuse saab lisada SIIN.