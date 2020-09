Infopunkti on toimetatud need rallipassid, millele ei ole inimesed Omniva pakiautomaatidesse järele läinud ja need passid, mille saatmine erinevatel põhjustel on viibinud. Samuti lahendatakse kohapeal rallipassidega seotud küsimusi.

Lisaks saab infopunktist infot Rally Estoniat puudutavate küsimuste osas.

Rally Estonia infopunkti avamisajad:

Teisipäev, 1. september 12.00-20.00

Kolmapäev, 2. september 09.00-20.00

Neljapäev, 3. september 09.00-20.00

Reede, 4. september 09.00-20.00

Laupäev, 5. september 09.00-20.00

Rally Estonia on esmakordselt Eestis toimuv FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp, mis sõidetakse 4.-6. septembril Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel.