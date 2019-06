Rally Estonia hõikas välja kolmanda sel suvel Lõuna-Eestis kihutava WRC tippsõitja nime

"Rally Estoniast on saanud sündmus, kuhu kõik tahavad minna. Paljud M-Spordi kliendid on siin osalenud ja meie jaoks on Elfyni ja Scotti osalemine Ford Fiesta WRC’ga Rally Estonial väga oluline. Eesti fännid on WRC sarjas kuulsad ja kui kohal on nelja WRC tehasemeeskonna autod, on kohapealne atmosfäär kindlasti fantastiline. Õnneks saame Eestis ise seda kõike juba varsti kogeda. Rally Estonia tuleb kindlasti võimas ja samas meie jaoks oluline, et meie sõitjad saaksid enne Soome MM-ralli teste hea hoo üles," räkkis Millener.

Kui 2018. aastal olid Rally Estonial esindatud Hyundai, Toyota ja Citroen, siis M-Sport meeskonna ja Ford Fiesta WRC esindatus tänavusel aastal on taas samm edasi.

Rally Estonia direktor Urmo Aava: "See, et oleme suutnud luua Eestis sündmuse, mis on WRC sarja inimeste, meeskondade ja sõitjate silmis kõrgel kohal, on meile suur tunnustus. M-Sport meeskonna ja Elfyn Evansi ning Scott Martini startimine Rally Estonial on märgiline, sest nad on siin esimest korda. Siin ei saa alahinnata 2017. aastal toimunud testi Eestis, kust nad said esmase ettekujutuse meie katsetest. M-Sport meeskond on teinud palju tööd Ford Fiesta WRC autoga ja olen kindel, et Rally Estonia kiired ja trampliinidega katsed sobivad Elfynile ja Scottile ning Ford Fiesta WRC autole hästi ja ootan juba huviga, millist kiirust nad siin näitavad."