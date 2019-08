Rally Estonia heategevusliku oksjoni tulu läheb vähiravifondile Kingitud Elu

Osta.ee oksjonikeskkonnas toimub heategevuslik oksjon, kus on pakkumistele avatud Shell Helix Rally Estonia 2019 võidušampanja pudel koos puidust karbiga. Nii pudeli kui karbi peal on ralli võitjate Ott Tänaku ja Martin Järveoja autogrammid.

Šampanjapudel on sama, millest pritsis Ott Tänak šampanjat Shell Helix Rally Estonia poodiumil ja see on arusaadavalt tühi. Unikaalse suveniiri omandamise kõrval tehakse oksjoniga heategu, kui kogu oksjonist saadav tulu läheb vähiravifondile Kingitud Elu, mis on oma viie ja poole tegutsemisaasta jooksul toetanud üle 900 inimese.

Shell Helix Rally Estonia heategevuslikul oksjonil saab pakkumisi teha siin: https://www.osta.ee/shell-helix-rally-estonia-rariteetne-voidusampanja-pudel-126523185.html

Oksjon lõppeb pühapäeval, 18. augustil kell 20.00