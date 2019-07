Rally Estonia avamisel saab autogramme maailma tippsõitjatelt

Rally Estonia avamine Foto: Karli Saul

12. juulil avatakse Tartus Raekoja platsil tänavune Shell Helix Rally Estonia, mis on ametlik WRC promotsiooniralli. Ralli avamisel on kohal WRC sarja tippsõitjad eesotsas Ott Tänaku ja Martin Järveoja. Peale ametliku pressikonverentsi lõppu jagavad sõitjad autogramme, mis kindlasti on avamise üks olulisemaid hetki.