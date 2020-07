Eesti WRC rallil sõitmiseks on vaja leida ligikaudu 50 000 eurot. See on summa, millega saab kihutada peaaegu terve koduse hooaja. Hiljuti koduse hooaja avalöögil Viru rallil head kiirust näidanud Egon Kaur on viimastel nädalatel raha otsinud. Eesti meistrivõistlustel sõidab ta Ford Fiesta protosõidukiga, kuid sellise tehnikaga ei lubata WRC rallil starti. Seega tuleb rentida WRC 3 sarjas osalemiseks kõlblik R5 auto.