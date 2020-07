Rally Estonia andis rallipasside müügi osas värsket informatsiooni

Rallipasside müük algab teisipäeval 04. augustil kell 10.00. Korraldajad paluvad, et fännid paneksid aegsasti oma seltskonnaga paika plaani, millist rallipassi gruppi soovitakse osta ja kindlasti ka teine eelistus, kui esimene eelistus peaks läbi müüdama.

Rallipassi grupid on koostatud selliselt, et kõik jõuaksid oma seltskonnaga ilma kiirustamata kõiki grupile ette nähtud alasid rallinädalavahetuse jooksul külastama. Kogu ralli ajakava on nähtav siin lehel.

Korraldajad teatasid rallipasside müügi kohta veel järgmist:

* WRC Rally Estonia 2020 õnnestub, kui me kõik järgime koroonaviirusest tingitud reegleid ning kitsendusi.

* Ole valmis, et koroonaviiruse ägenemisel võib Terviseamet kehtestada lisakitsendusi.

* Rallipassi gruppe on kokku 16, iga rallipassi gruppi on müügil 1000 pääset, kokku 16 000 rallipassi.

* Iga rallipassi grupi pääsmega saab nädalavahetuse jooksul jälgida rallit 5 pealtvaatamisalas, osadel gruppidel on nende hulgas ka Tartu ERM-i Service Park külastus.

* Väljaspool ostetud rallipassi grupile ettenähtud aegasid pealtvaatamisaladele ei pääse.

* Üks inimene saab osta rallipassid kogu oma seltskonnale, ühe inimese ehk ühe isikukoodi kohta üks rallipass.

* Ühel inimesel on ühe ostuga võimalik osta kuni 20 rallipassi ja kuni 10 autopääset.

* Rallipass maksab täiskasvanule 65€, lapsele 7-12 eluaastat 15€ ning lapsele 0-6 eluaastat on rallipass tasuta. Igal täiskasvanul ja lapsel olenemata vanusest peab olema oma isiklik rallipass. Autopääse maksab 10€.

* Ostuprotsessi jooksul on vaja sisestada kõikide rallit külastavate isikute nimed ja isikukoodid, mis seotakse rallipassiga. ID-kaardi ega Mobiil-ID’ga sidumist ja autentimist ei ole vaja teha.

* Enne rallipasside ostmist palume koguda kokku kõikide isikute nimed ja isikukoodid, et ostuprotsess kulgeks võimalikult kiiresti.

* Rallipass on isiklik ning seotud isikukoodiga, seda edasi müüa/anda/kinkida ning rallipassiga ostuhetkel seotud isikukoodi teise isikukoodi vastu vahetada ei ole võimalik.

* Et pealtvaatamisaladesse pääsemine sujuks ladusalt, olge valmis esitama isikut tõendavat dokumenti.