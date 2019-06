Autoralli MM-sarja kalendrisse pääseda on kuratlikult keeruline. Praegu sinna kuuluvad rallid ei soovi oma kohast loobuda, peale Eesti on veel mitu riiki, kes ihkavad sellesse üsna suletud gruppi pääseda. Tavaliselt üritatakse ennast ahvatlevaks muuta suure rahapataka või eeldatava laia turuga. Pisikeses Eestis pole raha ega turgu, küll aga on siin oskusi.