Rainer Aus teeb pärast aastast võistluspausi MM-debüüdi

Nüüd tehakse enam kui aastase pausi järel endise WRC-sõitja Toni Gardemeisteri tiimi ja Škoda Fabia R5 mudeliga taastutvus. Et vahepeal sai Rally Estoniast meeldiva üllatusena MM-etapp, ei soovinud Aus võimalust nii kõrgel tasemel võimeid proovida käest lasta. Lõplikult sai selgeks, et MM-debüüt võib 4.-6. septembril Lõuna-Eesti teedel toimuda, üsna viimasel hetkel.

„Auto leidmine polnudki niivõrd keeruline. Laual oli mitmeid huvitavaid valikuid. Liisk langes Gardemeisteri meeskonna kasuks, sest nad tundsid ise huvi ja mullusest on meeldiv kogemus olemas,“ selgitas Aus. „Ent eelarve kokkusaamiseks oli aega vähe. Mitmelt varasemalt toetajalt tuli raske perioodi tõttu vastuseks raske südamega „ei“. Seda enam olen rõõmus ja tänulik, et leidus abilisi, kes aitavad mu suure unistuse teoks teha. Sõita kodusel MM-etapil on kindlasti midagi täiesti erilist.“

Paljukordne Eesti meister lisas: „Paus venis erinevatel põhjustel küll pikaks – ja oleks ilma koduse MM-rallita veninud ilmselt veel pikemaks -, kuid karjääri lõpetamisele ei ole ma küll veel mõelnud. Lihtsalt kodus samadel radadel sõitmine ei motiveerinud mind enam piisavalt ja piiri taha jõudmiseks on vaja suurt eelarvet.“

Ehkki Aus ei ole vahepeal ainsalgi rallil osalenud, on ta kokkupuude autode ja kiirustega olnud pidev. Igapäevaametis Porschesid müüval mehel on aidanud kätt soojas hoida ringrajal instruktorina tegutsemine.

„Klientide ja huviliste juhendamine on osa mu tööst. Muidugi ei saa sportautoga lagedal ja väheste kurvidega põllul sõitmist võrrelda MM-rallil võistlemisega. Kuid auto, rooli, kiiruse ja täpsusetunnetust olen saanud niiviisi hoida. Selge see, et iga rooste tahab maha raputamist. Aga eelmisel aastal olin sarnases seisus. Testipäevad aitavad ka kruusateedega taas piisavalt harjuda,“ ootab Aus elu tugevaimat rallit põnevusega.

Ta nimetab kokku pandud trassi nõudlikuks, kuid põnevaks. „Laupäev tuleb eriti pikk ja raske. Vaevalt mu karjääris varem sellist on olnud. Aga ühel MM-rallil kuidagi teisiti ei saagi! Füüsiline vorm peab korralik olema, et mitte väsimusest eksida. Tegelen sellega,“ märkis Aus ja tutvustas sportlikke eesmärke: „Tase on mullusest kõvem, aga lähen sarnase sihiga nagu siis – esikolmik oma klassis oleks väga hea, esikuuik korralik tulemus.“