Ott Tänak Rally Estoniast: loodan väga, et suudame kodueelise ära kasutada

"Väga loodan, et meil on kodus eelis ja et suudame selle ära kasutada," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel Rally Estoniast. "Peame nüüd võtma igast rallist maksimumi. Enam ei saa end tagasi hoida."

Rally Estonia eel hoiab saarlane 38 silmaga MM-sarjas viiendat kohta, üldliidrist Sebastien Ogier'st (Toyota) jääb ta maha 24 punktiga

"Hooaja restardi puhul loodavad kõik teha hea tulemuse," lisas MM-sarjas kolmandat kohta hoidev Thierry Neuville. "Tahame naastes koheselt tugeva esituse teha."

Tänaku ja Neuville'i kõrval ohjab Eestis kolmandat Hyundai masinat Craig Breen. Iirlasele on tänavune Rally Estonia juba neljas. "Väga tore on taas võistelda ja mõnes mõttes normaalsusesse naasta. Usun, et võime siin teha hea tulemuse, sest kiired rallid tunduvad meile sobivat."

"Väga eriline moment on pärast nii pikka pausi tulla tagasi WRC etapile," rääkis tiimipealik Andrea Adamo. "Nagu teisedki, oleme ka meie töötanud sel perioodil kõvasti, et edasi areneda. On selge, et olukord on võrreldes Mehhikoga teistsugune. Loodan, et asjad püsivad mõistlikuse piires ning saaksime nautida Rally Estonial eesootavat võitlust."

Rally Estonia sõidetakse Lõuna-Eesti teedel 4. - 6. septembrini.