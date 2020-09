Ott Tänak: meeskond on teadlik, et neil on varem keeruline olnud seda tüüpi võistlustel

Tänaku sõnul on autoralli üks viimastest spordialadest, kes peaks pikka pausi uuesti liikuma on saanud. “Väiksemaid võistlusi on juba toimunud ja usun, et ka sealt on omajagu kogemusi tekkinud, kuidas tänases olukorras tegutseda,” ütles Tänak. Kuna varem pole WRC-s sellisel kujul pausi olnud, siis on Rally Estonial Tänaku hinnangul huvitav näha, kes võistlejatest esimesena tavapärase rütmi tagasi saab.

Kodumaa teede eripäradena toob ta välja kiired teed, teisalt on tänavu pool rallist täiesti uus, seega ei tea Tänak isegi, mis täpselt tulemas on. „50% katsetest kattub küll eelmise aastaga ehk seda infot saame me ära kasutada. Aga üleüldiselt rallisport põhineb paljuski kogemusel ja sellel on suur osa arengus,” sõnas ta. Kuigi peale pikka pausi uuesti võistlema minek tekitab ikka ärevust, siis on Tänaku sõnul vahepeal palju tööd tehtud ja enam ei kannata oodata, et näha, kuhu asjadega jõutud on.

„Meeskond on teadlik, et neil on varem keeruline olnud seda tüüpi võistlustel, seega sel aastal on palju rõhku pandud just kiiretele radadele. Isiklikult usun, et oleme paremaks muutunud, aga kui palju, seda näitab jällegi võistlus. Meie kohalik kogemus loodetavasti tuleb kasuks, aga tehnikal on samuti suur roll.“

Tänak sai peale Lõuna-Eesti rallit WRC Rally Estonia favoriidiks

Betsafe’i analüütikute hinnangud on tänavuse Rally Estonia eel igatahes intrigeerivad: enne Lõuna-Eesti rallit ei olnudki vähemalt koefitsientide järgi suurimaks soosikuks nimetatud koduradadel sõitvat ning avapäeval heast stardipositsioonist alustavat Ott Tänakut, vaid hoopis MM-sarja üldliidrit Sébastien Ogier’d. Ogier’ võidukoefitsiendiks oli Lõuna-Eesti ralli eel märgitud 2,55, samal ajal kui Tänaku triumf koduradadel oleks raha tagasi toonud 2,75-kordselt.

Ühepäevane Lõuna-Eesti ralli, kus osalesid kõik WRC tipud, mängis aga olukorra pisut ümber. Ott Tänak, kes selle ralli võitis, tõusis ka koefitsientide järgi Rally Estonia suurimaks soosikuks – nüüd on Tänaku koefitsiendiks 2,50, Ogier on 3,00-ga soosikute nimekirjas teine. Kolmandaks ennustavad Betsafe’i analüütikud noort Soome ralliässa Kalle Rovanperät koefitsiendiga 4,50.