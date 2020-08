Ott Tänak: loodetavasti ei korda Rally Estonia korraldajad eelmisel aastal tehtud viga

Tänak ütles DirtFish.com portaalile, et pole veel koduse MM-etapi trassi näinud, kuigi see avaldati eelmisel kuul.

"Ainus, mis ma meediast olen lugenud, on see, et nad ehitavad veel mõndasid teid. Ma arvan, et neil on veel 20 kilomeetrit, mille kallal nad töötavad. Nad ehitavad mõned spetsiaalsed hüpped. Põhimõtteliselt panevad nad naturaalsetele hüpetele natuke lisamaterjali, et autode lend kergem oleks," rääkis Tänak.

"Eelmisel aastal läksid nad natuke liiale. Loodetavasti õppisid nad sellest ega tee sama viga uuesti."

Tänak lisas, et samas aitab tehishüpete ehitamine maha võtta ralli keskmist kiirust, mis tal endal küündis eelmisel aastal 120,3 km/h-ni. Kõigi aegade kiireim MM-etapp sõideti 2016. aastal Soomes, kus Kris Meeke'i keskmiseks kiiruseks oli 126,62 km/h.