OTSESTUUDIO | Urmo Aava ja Oleg Gross räägivad Rally Estonia ärajäämise tagamaadest

Aava: "Ma olen seda lepingut ühte ja teistpidi lugenud ja ma ei leia, mis me oleks valesti teinud. Mis mind häirib, on see, et jääb mulje, et 988 000 eurot riigitoetust ei ole mõeldud Rally Rstonia aitamiseks, vaid on mõeldud meie jaoks kavalate nippidega enda kasuks saadud rahana. See on ka meilivahetusest läbi käinud. Janis Kaal on seda ka väitnud."Gross: Nägemused on sellised nagu olen väitnud. Keegi pole nõudnud 100 000. Ainukene kõneisik on olnud Janis Kaal. Kui Kaalule midagi ette heita, siis seda, et ta täitis juhatuse otsust. Kuidas saab seda ette heita? Urmol oli hea kogemus aasta tagasi teha presentatsioon, kus tegime 15 000Aava: "Kutse juhatuse koosolekule tuli vaid päev varem. Ma pakkusin omalt poolt välja 7 alternatiivi toimumiseks. Minu sõnum oli väga lihtne, et kõik oma argumendid oleme selgeks teinud ja me pole siiamaani oma seisukohta muutnud. Kahjuks ma ei saanud enam kutset, vaid eksitavat infot pigem. Janis ütles, et tal on kõik volitused ja saame kokku. Jaanisega kohtusin nendel teemadel detsembris, lisaks 20. jaanuaril. Kohtusin uuesti 5. ja 11. veebruaril. Viimane oli Kaaliga väga tõsine kokkusaamine, kus ta väitis, et tal on EAL-i täisvolitus antud küsimuses."Kas oli teada, mis mure korraldajaid vaevab?Gross: "Ei olnud teada. Mina ei teadnud sellest midagi. Viimati helistasin Urmoga detsembri alguses, ütlesin, et meil on väga pädev tegelane (Kaal). Ma veelkord ütlen, et me töötame ühegi sendita. EAL-i juhatuse liikmed teevad oma tööd tasuta. Seda infot (probleemide kohta) mul ei olnud. Oleks olnud Urmol üks näpuliigutus mulle helistada. Miks mulle kordagi ei helistatud? Kõik oli ju veel lahtine. Miks piirduti ainult Jaanis Kaaluga räämisega?"

Miks tuli otsus esitada rahasoov?Gross: "See on lausvale. 2019. aasta maksis Rally Estonia 17 000 tuhat. Seega ei olnud tõus 5000% nagu on väidetud. Seega oli tõus 488%."Aava: "Me kipume kogu aeg 100 000 juurde minema, aga fakt on see, et hinnakirjas oli kirjas 2000 eurot. Rohkem maksmine oli aumeeste kokkulepe. Me leppisime mullu kevadel kokku, et maksame 15 000 juurde. See tundub kõik hämamisega, aga absoluutselt ei ole. Me räägime koostööst ja meid on süüdistatus koostöö mitte tegemises ja lepingu mitte jälgimises. Me oleme alati väga viisakalt jälginud lepingut. Esinesin aasta tagasi EAL-i ees, tegin esitluse ja sellest koosolekust tekkis kokkulepe 15 000 euro juurde maksmisega. Oleme lisaks EAL-ile oma võistlusel pakkunud tasuta võimalust tulla service parki. EAL vajab raha ning ilmselt rahanappuse tõttu on teatud väljaminekud jäänud ära. Viimastel aastatel oleme ralli toetajaid ja EALi liikmeid kutsunud jälgima kogu ralli toimumist. Meile aga nüüd väga tundub, et koondati koostöö."

Gross: "Kurb on tõesti, et täna oleme erinevate poolte pealt. Nii Urmo kui mina oleme palju teinud, et autosport areneks ja Rally Estonia toimuks. Siin on selgelt Eesti rahvaga manipuleeritud. Rahvale on poolikut tõde esitatud ja jäetud mulje, et Eesti Autospordiliit on must lammas."

