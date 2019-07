OTSEBLOGI JA FOTOD | Evans võitis Rally Estonia kvalifikatsiooni, rehvi lõhkunud Tänak oli neljas. Selgus homne stardijärjekord

RALLY ESTONIA

Pressikonverents on sellega lõppenud! Nüüd on võimalus fännidel oma iidolitelt autogramme küsida.

Miks otsustasid tulla Rally Estoniale? "Istusin veebruaris või märtsis teleka taga üksi diivanil ja mõtlesin, et tahaks Rally Estonial osaleda. Üks põhjus lisaks, miks tulin, ongi see, et on kasvanud suuremaks aja jooksul. Siin on WRC sõitjad kohal ja hea on sõita siin. Tegu on minu koduralliga. Vanasti käisin koolis mööda samu teid, nii et olud on ka tuttavad. Loodetavasti tuleb üks fantastiline üritus."Testisin kolmapäeval ja olen jätkuvalt sellest väsinud," vastas Märtin muiates küsimusele, mis on tema eesmärk, kui kõik teised WRC sõitjad on testimas Soomeks.

Lappi: "Huvitav kogemus on, et juba kvalifikatsioonikatsel tuleb nii palju inimes. Peab publikut tänama!Rally Estonia on oluline, et saaksime testida Soome ralliks."

Kvalifikatsiooni katse võitnud Evans: "Enesetunne on hea. Sõidud on siiamaani hästi läinud. Täpselt nagu ülejäänud WRC mehed, oleme ka ise siin Soome ralliks valmistumas. See on peamine eesmärk."Kas tunne on ka teistsugune, kui osaled rallil, kus vähem survet? "Siin on küll vähem pingeid peale pandud, aga alati on oluline näidata head kiirust ja olla konkurentsivõimeline."

Mikkelsen: "Siin on väga palju rallifänne! Peamine eesmärk aga meil siin on ikkagi testida Soome ralliks. Siiamaani on sõidud möödunud positiivselt. Oleme üldse positiivselt meelestatud, sest usume, et uuendused, mida oleme autoga teinud, aitavad senist rasket hooaega paremuse poole muuta."

"Kahjuks me ei saa seda kunagi teada, sest ma polnud esimene. Asjaolud olid aga sellised ja stardime esimesena," vastas Tänak küsimusele, mis koha ta oleks valinud, kui oleks kvalifikatsiooni võitnud.

Tänak pressikonverentsil: "Tunne on suurepärane. Eelmisel aastal oli esimest korda nii suur üritus Eestis. Hea on tulla tagasi ja siin uuesti sõitmist nautida. Meil on palju toetajaid üle maailma ja see on tore. Rally Estonia on hea võimalus tulla kohale neile, kes muidu rallidele ei jõua."

Nüüd tulevad lavale pressikonverentsi jaoks ka Teemu Suninen ja Markko Märtin!

Tänak ja Järveoja otsustasid esimesena startida, mis tähendab seda, et tänasel katsel viiendaks jäänud Breen stardib homme järjekorras teisena.

Mikkelsen alustab homme kolmandana. Nüüd tuleb lavale Tänak ja Järveoja!

Lappi valis homseks neljanda stardipositsiooni.

Lavale on tulnud kvalifikatsioonikatse võitnud Evans!

Evans sai esimesena valida homse stardikoha ning britt stardib homme viiendana! Mis koha valib Lappi?

Pressikonverentsi viib läbi WRC sarjast tuntud Becs Williams.

Peagi on algamas Rally Estonial avalik pressikonverents, kus kohal Ott Tänak, Elfyn Evans, Andreas Mikkelsen, Esapekka Lappi, Craig Breen, Teemu Suninen ja Markko Märtin. Pärast seda toimub autogrammide jagamine!

Tänakul oli probleeme rehviga! Kuuldavasti lõhkes Tänaku masinal kvalifikatsioonikatse ajal rehv, mis ilmselt oli ka kehvema aja põhjuseks võrreldes konkurentidega. Lisaks rääkis Evans, kuidas nägi pärast kvalifikatsioonikatset Tänakut rehvi vahetamas tee ääres.

Breen jääb viiendaks, iirlane sai ajaks 2.56,658. Sellised siis lõplikud ajad.

Millist aega näitab Breen?

Lappi läheb teiseks, Tänak langeb neljandaks. Soomlase aeg 2.53,876.

Mikkelsen läheb praegu samuti Tänaku ette, ajaks 2.54,370.

Tänak sõitis ajaks 2.55,740. Järgmisena tulnud Evans aga edestab teda, ajaks 2.52,921.

Kvalifikatsioonikatse ongi alanud!

Peatselt on algamas kvalifikatsioonikatse, millest võtavad osa ainult viis WRC klassi sõitjat: Tänak, Evans, Lappi, Breen, Mikkelsen. Vastavalt kvalifikatsioonis näidatud aegadele saavad nad õhtusel stardipoodiumil valida omale stardipositsiooni homme algavaks Rally Estoniaks.

Sunineni auto on ka vahepeal hooldusalale jõudnud.

"Ei oska öelda, mis viimasel katsel juhtus. Korralik shakedown on siiamaani olnud. Nobe katse, nagu siin Otepääl ikka. Soome ralli jaoks me siin oleme ja annab ehk hea tunde Soomeks. Kõik on seni olnud hästi ja sõit on sujunud," sõnas Martin Järveoja, kes ise viimasel katsel kaasas polnud, hooldusplatsil.

https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-markko-martin-wrc-sarja-meestele-kannale-astumine-pole-reaalne?id=86823085

Loe, mis probleem tabas Grossi testikatse esimesel läbimisel!https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-georg-gross-m-sport-aitas-lahendada-testikatsel-meid-tabanud-probleemi?id=86822293

Aegade osas veel nii palju, et osad sõitjad on rajal ehk järjestus võib muutuda.

Vahepeal on ilmunud välja ka testikatse ajad! Kiireimat minekut näitas Tänak, talle järgnesid Evans ja Lappi. Märtin oli seitsmes.

"Saan praegu harjutada WRC masinaga kiirel teel sõitmist. Enesetunne on hea ja siiamaani on sõites kõik sujunud. Siin on kiired teed ja nagu öeldud, siis praegu keskendugi lihtsalt WRC autoga harjumisele," sõnas Craig Breen pärast testikatse esimesi läbimisi hooldusalas Delfile.

Kes võidab Breeni ja Mikkelseni omavahelise heitluse?https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-andreas-mikkelsen-tanak-on-siin-peafavoriit?id=86813495

Evans näitab samuti head minekut.

Markko Märtin!https://twitter.com/drdiff/status/1149599989162659841

Tänaku mõtted ralli eel:https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-ott-tanak-videointervjuus-me-ei-tulnud-siia-tuhjalt-soitma?id=86810041

Loe ka tänases LP-s ilmnud Rally eellugu:https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/urmo-aava-ja-sobrad-aitavad-wrc-tiimidel-soome-ralliks-valmistuda?id=86813443

Vot nii! https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/tatu-laulja-julia-volkova-osaleb-rally-estonial-kaardilugejana?id=86817919

Lappi mõtted ralli eel:https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-esapekka-lappi-usun-et-vaatamata-pikale-pausile-naitab-markko-martin-siin-head-kiirust?id=86817741

Erinevalt WRC etapist võivad sõitjad teha siin nii palju läbimisi testikatsel, kui soovivad.

Rallilt on kosta ka informatsiooni, et üks sõitja on vastu kivi sõitnud, mille tõttu tekkis kerge paus. Selleks oli Pietarinen.

Mis on aga vahe testikatsel ja kvalifikatsioonikatsel ja miks on testikatsed eraldi?Kell 10 alanud testikatse on vaid 10 esimesele stardinimekirja mehele: WRC-autodega Tänak, Evans, Mikkelsen, Lappi, Breen, Gorban, Gross, Märtin ning kaks R5-klassi sõitjat: Suninen, Pietarinen. Teiste jaoks algab katse kell 12, et WRC masinatega mehed saaksid võimalikult palju testida.Kvalifikatsioonikatsel osalevad vaid WRC klassi sõitjad ehk Tänak, Evans, Mikkelsen, Lappi ja Breen. Vastavalt aegadele saavad nemad valida homme algavaks ralliks omale stardipositsioonid.

Testikatselt paraku otseaegu ei tule, aga anname esimesel võimalusel siiski meeste aegadest teada.

Tervist, rallisõbrad! Rally Estonia saab alguse täna ja parasjagu on käimas testikatse, kus sõidavad stardinimekirja esimesed 10 meest.