Oleg Gross möödarääkimistest Rally Estonia eestvedajatega: siin oli tegemist selge varjamisega

Lisaks tõi ta välja, et Rally Estonia peaks siiski toimuma ning kui tegemist on vaid rahaliste probleemidega, siis on ta teatud tingimustel nõus üritusele oma õla alla panema, kirjutab ERR Sport.

"Rally Estonia esindajad ei olnud valmis tulema laua taha ja rääkima meiega avatud eelarvega oma probleemidest, et mis probleemid neil on, mida nad ootavad Eesti Autospordi Liidult (EAL) ja mida nad ise teevad. Meie põhitingimus oli, et laual peab olema eelarve. Eelarvet lauale ei pandud, seda ei näidatud ka inimesele, kes on autospordiliidu juhatuses ja pandud Rally Estonia nõukogusse. Ka nõukoguliikmena meie juhatuse liikmele eelarvet ei näidatud. Siin oli tegemist selge varjamisega. Mina nende asjadega tol ajal kursis ei olnud, kuid täna ma tean, et nad ei olnud valmis laua taha tulema," rääkis Oleg Gross.