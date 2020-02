Oleg Gross maksab skandaalsed 100 000 eurot Rally Estonia eest ära

"Kas Rally Estonia toimub või keelab Eesti Autospordi Liit (EAL) selle ära? Kas EAL seitsmeliikmeline juhatus on täies koosseisus ja üheaegselt mõistuse kaotanud? Kas EAL on kamp mafioososid, kes tegelevad organiseeritud kuritegevuse ja ebaseadusliku tulu teenimisega? Neist ja paljudest veel rumalamatest küsimustest on õhk Eestis nii paks, et ähvardab lämbumine.

Tahaks vaiki olla aga ma ei saa. Süda ei luba. Mul on mõned asjad vaja öelda, mõned küsimused küsida.

Esiteks. EAL juhatuse liikmena võin kinnitada, et tänast hinnakirja kehtestades langetasime õige ja õiglase otsuse. Nii nagu on korraldatud Eesti riik, kus selle ülalpidamise maksame me maksumaksjatena kinni proportsionaalselt oma sissetulekust, nii on korraldatud ka Eesti Autospordi Liit. Liidu ülalpidamiseks vajalikud vahendid tulevad peaasjalikult võistlejatelt, liidu liikmetelt ja võistluste korraldajatelt.