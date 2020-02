Oleg Gross lubas, et tõmbab tuleval nädalal Rally Estonia saagale joone alla

Eesti Päevaleht kirjutas möödunud nädalal, et Eesti Autospordiliit nõuab Rally Estonia korraldajatelt võistluse registreerimistasuna 100 000 eurot. Võrreldes eesmise aastaga tähendab see 5000% suurust tariifi tõusu. Ralli korraldajate sõnul on nii suure summa maksime mõeldamatu. Alaliit viitab aga raha küsimist põhjendades riigi poolt ralli toetuseks eraldatud ligi miljonile eurole

Delfi rääkis raha nõudmise teemal autospordiliidu juhatuse liikme ja samas ka Rally Estonia kauaaegse toetaja Oleg Grossiga. Puhkusel viibiv suurettevõtja ei tahtnud veel kogu loost täpsemalt rääkida, kuid kinnitas, et teeb seda peatselt. „Teisipäeval teen ma selle kohta teate ning tõmban sellega kogu teemale joone alla," kinnitas ta.

Grossi seisukoht on väga olulise tähtsusega. Tegemist on Eesti rallispordi ühe suurrahastajaga ning alaliidu juhatuse liikmena omab ta head ülevaadet ka alaliidu võimalustest. Esialgu on teada vaid see, et alaliidu juhatus on rahvusvahelise ralli registreerimistasu tõstmise küsimuses üksmeelne. Seega pooldab seda ka Gross.

Rally Estonia korraldajad on samas andnud mõista, et alaliidu nõudmine tähendab seda, et Eesti autospordi visiitkaardiks olev ralli tänavu ei toimu. Ametlikult pole nad seda veel välja ütelnud. Samas pole ka võimatu, et ralli korraldamine liigubki alaliidu kätesse.