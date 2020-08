Ogier: Eesti teed on erakordselt kiired

"Mind ootas ees erakordselt kiire tee. Olen kuulnud, et enamus teid on Eestis sellised, seega ma eeldan, et ka Rally Estonial on mõned sellised lõigud," rääkis Ogier WRC kodulehele.

"See on lõbus. Selle autoga on alati tore väga kiirel teel sõita, kuid pole just tavapärane, et sa 75 protsenti ajast gaasi põhjas hoiad. Kiirused on väga suured ning samal ajal pole sul nendel kiirustel väga palju eksimisruumi."

Ogier on Rally Estoniaks valmistumisel teinud kaks testipäeva ka Soomes, kuid teab, et võib testida nii palju kui tahes, kuid Ott Tänakul on koduradadel ikkagi eelis.

"On päris selge, kelle järgi Eestis joonduma hakatakse, seega ma usun, et kõik tahavad just teda püüda ja temaga võidelda, kui võimalust on," jätkas MM-sarja üldliider.

"Vaatame, missugused olud meil siin septembri alguses valitsevad. Kõik teavad, et esimesena startimine on vahel keeruline. Loodame, et ilm tuleb meile septembris veidi appi, et teistel poleks meiega võrreldes nii suurt eelist."

Enne 4.-6. septembrini toimuvat WRC etappi osaleb Ogier ka Lõuna-Eesti rallil nagu enamus MM-sarja tipud.

Vaata, kuidas Ogier Lõuna-Eestis testimas käis!