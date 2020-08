Nädalavahetusel sõidetava Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava sõnul peab MM-ralli andma Eesti autospordile tugeva tõuke. Koos maailmameistrite Ott Tänaku ja Martin Järveojaga sõidab reede õhtul üle stardipoodiumi 14 autot, mida juhib eestlane.

„Loodan, et meie noored sõitjad saavad Rally Estonial võimaluse ennast nii hästi näidata, et tiimide juhid hakkaksid mõtlema, et sõitjaid valides võiks vahel vaadata ka eestlaste poole,” sõnas Aava. „Meie rallimeestel avaneb aga võimalus näha, kus asutakse võrdluses oma klassi maailma parimatega.”