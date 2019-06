Nimekiri täienes: järjekordne WRC sõitja stardib Rally Estonial

Täna avalikustas Hyundai Motorsport oma Soome MM-ralli sõitjad ja nende seas on ka Craig Breen ning Paul Nagle. Nende ettevalmistuse hulka enne Soome MM-rallit kuulub ka Shell Helix Rally Estonia, mis on ametlik WRC promotsiooniralli ja mis sõidetakse 12.-14. juulil Lõuna-Eestis.

Craig Breenile on see juba neljas kord startida Rally Estonial ja möödunud aastal tuli ta koos Scott Martiniga Citroen C3 WRC’ga kolmandale kohale.

“Ma olen väga tänulik selle võimaluse eest. Minu jaoks on olnud tänvune hooaeg pikk ootamine, vaadates, kuidas teised WRC rallidel sõidavad. Ja seda enam on mul au teha see start koos Paul Nagle’iga,” ütles Craig Breen Hyundai Motorsport pressiteate vahendusel.

Hyundai Motorsport tuleb Shell Helix Rally Estoniale kahe Hyundai i20 Coupe WRC autoga, lisaks Breenile ja Nagle’ile stardivad Eestis osana ettevalmistusest Soome ralliks ka Andreas Mikkelsen ja Anders Jaeger-Amland.

“Craig Breen on üks WRC sõitjatest, kes on Rally Estonial korduvalt startinud ja meil on heameel näha ka täna siin stardis Hyundai i20 Coupe WRCga. Usun, et Hyundai on teinud tema osas hea valiku ja meie jaoks on äärmiselt oluline, et nad just Shell Helix Rally Estonia valisid endale osana ettevalmistuseks enne Soome MM-rallit,” ütles Shell Helix Rally Estonia direktor Urmo Aava.