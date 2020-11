MÕJUKAD | Urmo Aava võitles, sai valusa kaotuse, aga lõpuks täitus suur unistus

Juuni keskel avalikustati, et WRC-sarja eestvedajad on teinud Urmo Aava meeskonnale ettepaneku korraldada MM-ralli Eestis. Juuli alguses teatati ametlikult, et MM-sari jõuab Eestisse. On tähelepanuväärne, et seda ei tehtud kusagil autokaupluse müügisaalis või mõnes konverentsikeskuses korraldatud pressikonverentsil, vaid valitsuse sümboliks olevas Stenbocki majas. Peale ralli korraldajate istusid laua taga peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme ja kultuuriminister Tõnis Lukas. Rally Estoniast sai riikliku tähtsusega projekt. Sellisele tasemele jõudmiseks peab ürituse korraldajatel olema piisavalt suur usalduskrediit.

Kõrvaltvaatajatele jäi mulje, et Aava meeskond on justkui kamp oivikuid, kes teevad alati kõike õigesti. Ametnikele said nad omainimesteks. Nii mõnigi kahtlustas, et Rally Estonia korraldajate arvamus oli mängus isegi mõne teise spordiürituse takistamise taga. Kõik selle nimel, et miski ei seaks kahtluse alla Rally Estonia toimumist.