Midagi uut! Rally Estonia tuleb välja ainulaadse digitaalse ralliajakirjaga

Rally Estonia korraldajad on seadnud eesmärgi teha rallit uue lähenemisega ja tuua sisse innovatiivseid lahendusi. Üheks neist, millest esimese ametliku WRC promotsiooniralli pealtvaatajad otseselt osa saavad, on ainulaande mahukas digitaalne ralliajakiri.

"Elame ajas, mil me kasutame väga palju interaktiivseid lahendusi läbi erinevate ekraanide. Mis oleks mugavam, kui leida endale telefonist sobiv katse ja vaatamiskoht ning siis ühe liigutusega panna telefon endale läbi Waze’i või Google Maps’i sinna teed juhatama," seisab Rally Estonia pressiteates.

"Uue digitaalse ralliajakirja abil, mida saab kasutada nii mobiiltelefonis, tahvlis või laptopis, saab rallil liikumise ja selle jälgimise teha enda jaoks lihtsaks. Digitaalses ralliajakirjas on lugemiseks kõik paberil oleva ralliajakirja artiklid ja lisaboonusena ka mõned lood, mida paberväljaandes pole. Sarnaselt paberväljaandega on digitaalses ralliajakirjas olemas info kõigi kiiruskatsete ja pealtvaatamiskohtade kohta, samuti stardinimekirjad, live ajavõtt ja info meelelahutussündmuste kohta rallinädalavahetusel. Navigatsioonilahendus Waze, kuhu saab liikuda ühe nupuvajutusega, arvestab pealtvaatamiskohtadesse juhatamisel juba teesulgemisi. Shell Helix Rally Estonia korraldajad usuvad, et kasutaja mugavuse seisukohast kuulub tulevik just digitaalsetele lahendustele ralliajakirjade osas."

Tarmo Hõbe, Rally Estonia kommertsralli direktor: "Oleme teinud selle aasta ralliajakirjade osas palju tööd, et need aitaksid pealtvaatajaid ralli jälgimisel. Nii paber- kui digitaalajakirjas on olemas väga põhjalik info. Interaktiivse ja digitaalse ralliajakirjaga teeme kindlasti innovatsiooni, mille sarnast ei tea teistel rallidel seni kasutatud olevat. Julgustan kõiki seda lahendust proovima ja usun, et see on oluliseks abiliseks ralli jälgimisel."