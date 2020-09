Maskide kandmine on Rally Estonia pealtvaatajatele kohustuslik

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhi Tiia Luhti ja Rally Estonia korraldusmeeskonna ühise arutelu tulemusel tõdeti, et maskide kandmine on vajalik ja see on pealtvaatajele kohustuslik. Ralli korraldajad on algusest peale rõhutanud ja rõhutavad jätkuvalt - ära tule haigena, liigu oma grupis, püsi oma grupis, desinfitseeri, kanna maski, ära sotsialiseeru!

Ralli korraldajad on kindlustanud, et kui ralli külastajal pole õnnestunud maski endale hankida, siis rallipassiga fännidele jagatakse kaitsemaske kiiruskatsete pealtvaatamisalade sissepääsude juures.

Soovitame rallikülastajatel enda mask kaasa võtta, et aladele sisenemine oleks kiirem ja lihtsam.

“Kui me tahame ühiselt, et Eesti esimene WRC ralli toimuks pealtvaatajate juuresolekul, siis tuleb ilmtingimata rallil maske ka kanda,” lausus ralli direktor Urmo Aava. “Ma loodan ja usun, et kõik rallifännid saavad pikemagi selgituseta aru, mis praegu Eestis ja maailmas toimub ning miks maskide kandmine vajalik on. Kui me nüüd kõik koos veel pingutame ja kõiki ohutusnõudeid täidame, siis on suur lootus, et Eesti näitab kogu maailmale ette, kuidas on võimalik korraldada pealtvaatajatega suurüritusi ka keerulisel ajal.”

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhi Tiia Luhti sõnul võib olukord koroonaviiruse levikuga muutuda väga kiiresti ja ennetav viiruse leviku tõkestamisesse panustamine on väga oluline. “Kuid kohustuslik mask on ainult üks meede, mida me kõik peaksime järgime mitte ainult sel nädalavahetusel Rally Estonial, vaid kogu aeg ka teistel suurematel kogunemistel üle Eesti,” lausus Luht. “Näiteks oleme me koostöös ralli korraldajatega läbi mänginud kogu teekonna, kuidas viiruse levikut rallil takistakse. Kõigepealt toimub kätedeso, siis on välja arvestatud 30 sekundit, kus inimene kõnnib. Siis ulatatakse talle mask ja alles siis on tema rallipassi kontroll. Kui saate aru, miks 30 sekundit - et käed saaks kuivaks ja et desovahend saaks toimima. Me oleme läbi mõelnud kätepesujaamad, tualettide asetuse. Need on väikesed asjad, aga need on kõik läbi mõeldud ja tehtud."