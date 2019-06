Markko Märtin Rally Estonial osalemisest: see on Tänaku süü!

Märtin on küll korra varasemalt saanud praeguse põlvkonna WRC autos sõita, aga seda kõrvalistuja kohal. "Olen sõitnud küll, aga seda Ott Tänaku kõrval istudes," rääkis Märtin usutluses Autospordile. "See sõitis päris kenasti. Kiiretes kurvides oli tunne hea ja aerodünaamika tundus toimivat."

"Kuidas mul Rally Estonial läheb? Pole aimugi! Kuidas ma aerodünaamikaga kohanen? Ma ei tea. Mis kohaga lõpetan? Ei oska öelda, aga oleksin väga õnnelik, kui suudan R5 masinaid edestada. Ma sõitsin nendel teedel viimati 2011. aastal."

Märtin kiitis Rally Estonia direktorit Urmo Aavat tehtud töö eest. "See on päris uskumatu, kuidas see üritus on kasvanud. Väga korralik infratruktuur on ning teed on väga sarnased Soomele. Mõned Eesti teed on ilmselt põnevamad ralli jaoks, aga need annavad paremat aimu Soome rallist. Arvestades osalejaid, on tegu tõeliselt vägeva ralliga. Kuna see toimub ka kodus, pean sellest osa saama."

Viiekordne WRC etapivõitja tunnistas, et Tänakul on oma osa selles, et Märtin tänavu Rally Estoniast osa võtab. "See on mingil määral tema süü. Ma rääkisin Otiga, aga ütlesin "Kuradile!", kui kuulsin, palju osalemine maksma läheks. Tänak käis ikka mulle peale ja lõpuks ma nõustusin. Sel hetkel tundus see hea idee."