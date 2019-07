Markko Märtin: Rally Estonia oli Baltimaade ajaloo parim ralli

Märtin tõdes usutluses WRC kodulehele, et taas absoluutse tippmasinaga sõitmine oli tohutult väsitav. "Olin avapäeva lõpuks omadega täiesti läbi. Tõsiselt ka, see ununeb, kui raske töö selliste autodega sõitmine tegelikult on. Niisama võisin probleemideta sõita, aga raske oli leida motivatsiooni, et suruda ja piiri lähedale jõuda. Ma polnud mitu aastat ühtegi rallit sõitnud ning tõsist rallit tõsise autoga juba kümmekond aastat - nii et oli huvitav tagasi olla. Olen rahul, et seda tegin - mul ei olnud varem nende autodest aimu ning see oligi põhjus, miks sõitsin: et saada neist paremini aru."

Eesti rallilegendi sõnul ei kavatse ta aga uuesti WRC masina rooli istuda. "Nagu ütlesin, tahtsin autodest aru saada ning nüüd sain selle arusaamise kätte. Missioon täidetud."

Märtini jaoks oli kõige raskem uusima aerodünaamikaga harjumine. "Alguses oli see pisut närvesööv, sest ma ei teadnud, kui palju pidamist ma täpselt aerodünaamikast saan. Tänapäeval on kõik üks suur teadus. Kui lõpuks seda tundsin, sain kohe aru: ahaa, seal see on... Siis sai autoga juba pisut mängima hakata. Päris võimas, kui saad kuuenda käigu kurvi minna gaas põhjas ning aerodünaamika sind teel hoiab. See on nendest autodest, millega mina sõitsin, küllaltki erinev. Mu mälu võib olla pisut hägune, aga mäletan, kuidas pidin kunagi sellistes kohtades gaasi lahti laskma, pidurdama ja auto kurviks ette valmistama..."