Markko Märtin: istusin teleka taga üksi diivanil ja mõtlesin, et tahaks Rally Estonial osaleda

"Istusin veebruaris või märtsis teleka taga üksi diivanil ja mõtlesin, et tahaks Rally Estonial osaleda. Üks põhjus lisaks, miks tulin, ongi see, et on kasvanud suuremaks aja jooksul. Siin on WRC sõitjad kohal ja hea on sõita siin. Tegu on minu koduralliga. Vanasti käisin koolis mööda samu teid, nii et olud on ka tuttavad. Loodetavasti tuleb üks fantastiline üritus," põhjendas Märtin, miks ta sel korral starti jõudis.

„Testisin kolmapäeval ja olen jätkuvalt sellest väsinud," vastas Märtin muiates küsimusele, mis on tema eesmärk, kui kõik teised WRC sõitjad on testimas Soomeks.

Rally Estonia soosikuks on loomulikult ka mullu triumfeerinud Ott Tänak, kes üritab tõusta jõuproovi esimeseks kolmekordseks võitjaks. "Tunne on suurepärane. Eelmisel aastal oli esimest korda nii suur üritus Eestis. Hea on tulla tagasi ja siin uuesti sõitmist nautida. Meil on palju toetajaid üle maailma ja see on tore. Rally Estonia on hea võimalus tulla kohale neile, kes muidu rallidele ei jõua," tõdes MM-sarja praegune üldliider.