Margus Kiiver Rally Estonia piletimüügist: see on natuke nagu olukord börsil

"Kõike 16 000 piletit ei ole veel ära müüdud, midagi on veel saadaval," sõnas Rally Estonia meediajuht Margus Kiiver Ringvaate stuudios, vahendab ERR Sport.

"Nendel, kellel on olnud pileti ostmisel tagasilööke, need võivad minna Rally Estonia kodulehele ja vaadata, mis veel saadaval on. Olukord on erinevate rallipakkettide juures muutunud. See on natuke nagu olukord börsil," jätkas ta.

Rallipasse saab osta vaid nimeliselt ja seda kahel põhjusel. "Üks ja kõige olulisem põhjus on see, et me teame, kes on selle passiga tulnud ja teine on see, et me ei taha tekitada kunstlikku musta turgu, kus inimene ostab massiliselt pileteid kokku ja hakkab neid edasi müüma. Kui piletimüük saab läbi ja hakatakse passe edasi müüma, siis tuleb aru saada, et see on raha ära andmine, sest selle passiga ei saa te rallit vaatama minna," lisas Kiiver.

Kõige mustema stsenaariumi järgi toimub Rally Estonia pealtvaatajateta ning sellisel juhul ostetakse rallipassid tagasi.