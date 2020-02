Margus Kiiver: autospordiliidu küüniline avaldus Rally Estonia suunal annab avalikkusele väärinfot

Paraku võib avaluses ja selles toodud linkides näpuga järge ajades kerge vaevaga leida, et Soome MM-ralli korraldajad peavad oma alaliidule MM-etapi eest maksma poole väiksema summa, kui Eesti alaliit nõuab tavalise rahvusvahelise ralli eest ning Saksamaa rahvusvaheli võistluse registreerimismaks on 3953 eurot.

Ebakõladele autospordiliidu väidete ja tegelike faktide vahel on osutanud ka tuntud autospordiekspert Margus Kiiver oma Facebooki postituses.

"On hetki, kus ei saa olla vait. Tänane Eesti Autospordiliidu küüniline avaldus Rally Estonia suunal annab avalikkusele väärinfot," ütleb Kiiver.

"Nimelt soovib EAL ümber lükata algselt Rally Estonia poolt välja toodud viidet Soome Autospordiliidu hinnakirjale, kus on kirjas, et analoogse võistluse registreerimismaks Soomes on 904 eurot. Välja toodud pea 60 000 EUR on MM, ehk WRC etapi registreerimismaks. Rahvusvahelise (kansanvälinen) võistluse tasu ON 904 eurot."

"Avalduses on ka Saksamaa näide. Saksamaa Autospordiliidu (DMSB) MM ralli registreerimistasu on 320 000 EUR aga Rally Estoniaga võrreldava rahvusvahelise võistluse registreerimismaks on 3953 EUR!!!"

Loe Kiiveri postitust täismahus siit: