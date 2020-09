Mäkinenil on Rally Estoniaga seoses suured lootused: "Kalle võib Tänakule survet avaldada"

Toyota tuleb Rally Estoniale põhjaliku ettevalmistuse pealt. Kõik tiimi sõitjad on saanud Soomes ja Eestis korralikult testida ning kogu meeskond võttis augustis osa ka Lõuna-Eesti rallist, kus Rovanperä saavutas Ott Tänaku (Hyundai) järel teise koha.

"Üks positiivsetest üllatustest oli Kalle Rovanperä kiirus. Esialgne plaan oli rallile võtta vaid Sebastien Ogier ja Elfyn Evans, aga ma tahtsin seal ka Kallet näha, seega me organiseerisime ka talle auto," rääkis Mäkinen WRC kodulehele.



Kui kõvasti sai Elfyni auto Lõuna-Eesti rallil kahjustada?

Kahjustused polnud nii suured, kui esialgu tundus. Autoga polnud päris kõik. OK, me pidime kerele mõned uued paneelid panema, aga puur ja kõik muu auto sees kahjustada ei saanud. See õnnetus juhtus suurel kiirusel, kuid see liikus veel mõnda aega edasi ning see võis tulla kasuks. Sellel rallil on selliste õnnetuste tõenäosus samuti olemas.

Kas Kallest võiks sel nädalal rääkida kui võitjast?

Mul on tunne, et Kalle on noor sõitja, kes õpib iga päev. Iga päev ja läbi kogu päeva. Kalle õpib, õpib, õpib, rohkem kui keegi teine, kes on varem võistelnud. Olen päris kindel, et ta tõstab veel kiirust, mul on selline tunne. Ühtlasi on mul tunne, et Kalle on see, kes suudab Tänakule mõningast survet avaldada.



Mida MM-sarja liider Sebastien Ogier peaks sel nädalal tegema?

Ta ei pea võitma. Ta vajab punkte, et end turvaliselt tunda. Kindlasti on ta kiire ning tal oli päris hea test ning ta on tark kutt. Ta teab, mida ta tegema peab.

Kui hea on lõpuks pärast pikka pausi WRC-s tagasi olla?

Hea on tagasi olla, see on tõsi. Eriolukorra alguses oli OK. Meil oli pikka aega olnud väga tihe graafik ning oli päris hea saada väike puhkus. Aga kahjuks venis see liiga pikaks. Aga oleme nüüd tagasi ja vaatame ette.