Mainekas ralliajakirjanik Rally Estonia ärajäämisest: Eesti tulistas endale kollektiivselt jalga

"Ja mõlemal on õigus. Aaval on õigus, et sellest protsendist polnud EAL-iga lepingut sõlmides, mis pidi kehtima 2017.-2023. aastani, juttu. Ning on väga raske vastu vaielda alaliidu soovile riigi suurimast rallist kasu lõigata, et sellega kohalikku rallit edendada."

"Ja siis on meil veel Oleg Gross - pikaaegne Rally Estonia toetaja ja järjekordne EAL-i juhatuse liige -, kes on väidetavalt valmis maksma EAL-ile 100 000 eurot, et üritust elus hoida. Sellest, ma pean tunnistama, ma aru ei saa. Jah, ma mõistan Aava pointi, et talle ei räägitud sellest kuni viimase minutini. Aga ikkagi, kui keegi tahab päeva päästa, tuleks sellest vähemalt rääkida."

"Mis mind tõeliselt morjendab, on fakt, et me oleme kaotanud ühe suurepärase ralli. Ma pidin sinna eelmisel aastal minema, kuid lõpuks ei saanud. Kuid kolleegid, kes käisid, rääkisid Aavast ja tema tiimi tegudest vaid ülivõrdes. Olgem ausad, Tänaku ja Märtini meele järgi olla pole just kõige kergem ülesanne, aga nad mõlemad tulid sellelt ürituselt ära naerulsui."

"Tõeliste rallifännidega maa nagu Eesti väärib enamat kui see. Ma ei tunne neid inimesi piidavalt, et hinnangut anda, aga ma ei tahaks mõelda, et tuhanded ja tuhanded fännid peavad egode kokkupõrke all kannatama. Aava ja Kaal tunduvad mulle ratsionaalsed tüübid ja me peame lootma, et nad leiavad veel lahenduse."

"Rally Estonia on ilma kahtluseta kõige suurem mootorispordiüritus sealkandis. Aga Rally Estonia ei ole suurem kui Eesti rallisport."

"Eesti valitsus on rallis näinud väärt investeeringut ning millise sõnumi me rallispordina peaminister Jüri Ratasele ja tema kabinetile saadame, kui me ei suuda oma majas asju korras hoida ja seda raha otstarbekalt kasutada?"

"Üks allikas, kes on lähedane mõlema osapoolega, ütles mulle: "Ralli ärajätmiseks pole eriti head põhjust. Raha pole probleem. Kui me peame sellega selgeks tegema, kes on kõige tähtsam Eesti rallispordis, siis see tuleb selgeks teha. Teised ei pea sellepärast kannatama. Mulle tundub see igati mõistlik."