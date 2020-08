Lukas: negatiivne koroonatest vabastab Rally Estonial sõitjad liikumispiirangust

Lukas leiab samuti, et negatiivse koroonatesti puhul ei peaks Eesti tippsportlastele rakendama jäika liikumispiirangut, kirjutab ERR Sport.

Eesti Vabariigi kultuuriminister Tõnis Lukas rõhutas, et valitsus on valmis Eestis toimuvate oluliste spordivõistluste puhul edaspidigi teatud juhtudel erandeid tegema, kuid kõik sõltuvat üldisest olukorrast riigis. Lähiajal rakendub erand kahel juhul - neist üks on septembri alguses Lõuna-Eestis toimuv autoralli MM-etapp, mis puudutab siia saabuvaid WRC meeskondi ja sõitjaid.

"Nad saavad vabastuse liikumispiirangust, kui nad teevad negatiivsed testid nii asukohamaal kui ka Eestis," rääkis Lukas. "Nad juhitakse konkreetsetele aladele, kus nad ei puutu ise kokku publikuga ega laiema rahvaga. See on turvaline nii neile kui teistele. See toimib selliselt nii ralli kui ka 5. septembri rahvusvahelise Ironmani võistluse puhul, kus liikumispiirangust vabastatakse Eestisse tulevad eliitgrupi sportlased, umbes 60 inimest. Ülejäänud ei saa vabastust. Ülejäänud peavad ennast testima ja olema lisaks kaks nädalat siin karantiinis," sõnas Lukas.