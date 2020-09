KUULA | "Kuues käik" | Sander Pärn: Rally Estonia hüpped võivad vähem kogenud sõitjaid üllatada

Viis ja pool kuud on möödas viimasest autoralli MM-sarjast Mehhikos ning sama pikk paus on olnud ka "Kuuenda käigu" podcastil. Täna on aga põhjust taas eetrisse tulla, sest juba homme õhtul algab Eesti esimene WRC etapp Rally Estonia.