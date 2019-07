Kihlveokontor: Tänak võidab Rally Estonia kahel juhul kolmest, Märtini šansid jäävad alla kõigile MM-sarja sõitjatele

Pole ilmselt üllatus, et Rally Estonia suurimaks soosikuks on 66% võidutõenäosusega mullune võitja Ott Tänak, kuid Betsafe’i analüütikute hinnangul pakub ka Markko Märtin WRC meestele suurt konkurentsi.

Kuigi WRC tippsõitjaid oli Rally Estonia stardis juba ka eelmisel aastal, jäi toona konkurents ehk pisut hõredaks: Ott Tänak läks lõpuks kindla võiduni, samal ajal kui Hayden Paddon ja Craig Breen ülejäänud esikolmikukohad omavahel ära jagasid. Tänavuseks hooajaks on aga juba selge, et tegu on WRC ajaloo esimese ametliku promotsiooniralliga, mis tähendab, et paljuski sarnaneb Rally Estonia WRC-sarja MM-etappidele. Samuti võib seda WRC tiimide jaoks pidada Soome ralli testiks, kus autodele veel viimane peenhäälestus antakse.