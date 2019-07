Ken Torn Rally Estonia eel: eesmärk on auto tervelt koju tuua ja võimalikult palju punkte koguda

Shell Helix Rally Estonia on Eesti autoralli meistrivõistluste etapiks ja selle sarja raames sõidetakse Estonian Junior Challenge sari. 2019. aastal on koostöös M-Spordi, Pirelli, MM-Motorspordi ja OT Racinguga korraldatava sarja peaauhinna väärtuseks 90 000 eurot. Igal etapil on heitlus selles sarjas olnud väga tihe ja sama on oodata ka Shell Helix Rally Estonial. Estonian Junior Challenge sõidetakse Eesti meistrivõistluste klassi EMV 3 sees. Selles klassis on Rally Estonial ka palju välissõitjaid.

Ametlikul WRC promotsioonirallil lähevad Ford Fiesta R3 autodega sõidetava Estonian Junior Challenge liidrina starti Ken Torn ja Kauri Pannas. Sel aastal on nende nimel ka kaks ERC FIA Euroopa autoralli meistrivõistluste etapivõitu ERC 3 Junior klassis M-Sport meeskonna Ford Fiesta R2T võistlusautoga.

„Kodune konkurents on maru tugev, kõik poisid on väga kiired ja lihtsat pole siin midagi. Loomulikult on hea, et sellise mastaabiga sündmus Eestis korraldatakse, eks suurem tähelepanu on arusaadavalt WRC sõitjatel aga usun, et ka meie saame piisavalt pildis olla," sõnas Ken Torn. "Lisaks veel ka välissõitjad, kellega enda kiirust saab võrrelda. Rally Estonia on alati olnud mõnusa atmosfääriga ja saame nautida head rallinädalavahetust. Meie eesmärk on auto tervelt koju tuua ja koguda võimalikult palju punkte.“