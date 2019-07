Kas nii on võimalik WRC-sarja pääseda? Eesti ralli katsete keskmised kiirused kerkisid väga kõrgele

Viimastel aastatel on Rahvusvaheline Autoliit mitmel puhul rõhutanud WRC-sarjas ohutusele viidates seda, et katsetel ei tohiks sõitjate keskmised kiirused liiga suureks tõusta. 2017. aastal jäeti näiteks Rootsi rallil Knoni katse teine läbimine sootuks ära, sest esimesel puhul oli Ott Tänak saanud keskmiseks kiiruseks 137,8 km/h, mida oli FIA hinnangul liiga palju.

Rallide korraldajad (eriti just Rootsis ja Soomes) on seetõttu pidanud kiiretel katsetel tekitama kunstlikke viise, kuidas keskmiseid kiiruseid alla tõmmata. Soomes katsetati ühel aastal näiteks kunstlike šikaanidega, kuid sõitjate negatiivse tagasiside tõttu - väideti, et need muutsid raja hoolimata väiksemast keskmisest kiirusest tunduvalt ohtlikumaks! - asendati need mullu metsasiseste kitsamate ja aeglasemate lõikudega.

Eesti rallil oli kõige kiiremaks katseks üheksakilomeetrine Saverna, mille Ott Tänak võitis ajaga 3.50,4 - see tegi tema keskmiseks kiiruseks lausa 141,4 km/h! Väga nobedaid trasse oli veelgi: Puugi katse esimesel läbimisel oli Tänaku keskmiseks kiiruseks 135,2, teisel läbimisel juba 138,8 km/h. Üle 130 km/h küündisid veel Aiaste katse mõlemad läbimised, napilt selle alla jäid Prangli katse kaks läbimist.