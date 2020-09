Kalle Rovanperä sai Rally Estonial minutilise ajakaristuse ja langes kuuendaks

Soome rallipaar sai karistada, sest Halttunen oli enne kümnenda kiiruskatse algust eemaldanud masina eest radiaatori katte sellises kohas, kus auto juures ühtegi muudatusi enam teha ei tohtinud. Selle oleks pidanud eemaldama juba enne kontrollpunkti.

"Kaardilugeja ütles, et keskendus kontrollpunktis oma ajakaardile, kui märkas järsku, et oli unustanud radiaatori katteplaadi auto eest eemaldada. Ta eemaldas selle ning mõistis seejärel, et see tegevus polnud reeglitega kooskõlas," seisab žürii kirjelduses.

Kohtunikud leidsid, et soomlased rikkusid parc fermé reeglit, mis tähendab keelatud kohas masina juures muudatuste tegemist.

Karistus kukutas Rovanperä kuuendaks ning tema kaotus liider Ott Tänakule kasvas 1.34-le. Nende ees on lisaks eestlastele Craig Breen (+11,7), Sebastien Ogier (+28,7), Elfyn Evans (+36,8) ja Takamoto Katsuta (+1.01,9).