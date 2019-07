Kahekordsed Rally Estonia poodiumimehed debüteerivad tänavu R5 klassis

12.-14. juulil Lõuna-Eestis sõidetaval ametlikul WRC promotsioonirallil stardivad nad koostöös Škoda maaletoojaga Auto 100 ja Pirelliga Škoda Fabia R5 autoga, mis tuleb endise WRC sõitja Toni Gardemeisteri meeskonnast TGS Worldwide.

Ausi ja Koskineni jaoks on Rally Estonia olnud alati ralli, kus nad on ennast hästi tundnud ja selle kinnituseks on 2015 ja 2016. aastal saavutatud kaks kolmandat kohta. Nendel aastatel oli Rally Estonia FIA ERC Euroopa autoralli meistrivõistluste etapp. Tänavu, kui konkurents on R5 autode klassis väga tugev ja stardis on kiired välissõitjad lisaks kodustele konkurentidele, otsustati teha tõeks ka juba varem peas olnud plaan – startida R5 klassi autoga. See sai teoks tänu headele toetajatele, eeskätt Škoda maaletoojale Auto 100.

“Mul on äärmiselt hea meel võistelda esmakordselt Škoda Fabia R5 autoga, millest olen ammu unistanud. Koostöös Auto 100 ja paljude teiste toetajatega oleme selleks valinud just Shell Helix Rally Estonia," sõnas Rainer Aus. Tegu on Eesti autospordi tippsündmusega ja tänavune R5 klassi stardinimekiri on väga tugev. Lisaks kogu melu, mis käib Rally Estoniaga kaasas ja kiiruskatsed, millega on korraldajad väga head tööd teinud, et sõitjad saaksid maksimaalse emotsiooni. Olen väga tänulik oma toetajatele ning loodame autoga kiirelt kohaneda ja näidata võiduväärilist tempot.”