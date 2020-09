Jüri Ratas: võimalus, et Rally Estonia toimub publikuta, kestab viimase minutini

"Loomulikult on see võimalus olemas, et WRC ralli toimub publikuta. Peame arvestama, et see võimalus kestab viimase minutini. Nagu ürituse peakorraldaja eile ütles, siis hakatase pealtvaatamisaladele minema kaks ja pool tundi enne katse algust. Töötame kõik täna selle nimel, et väga piiratud hulgas väga konkreetsete reeglite järgi saaksid neid kiiruskatseid vaadata," ütles Ratas.

Rally Estonia testikatse stardib homme kell 9.01. Esimene ametlik katse, mis toimub Eesti Rahva Muuseumi lähistel, algab kell 19.08.