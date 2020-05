Jüri Ratas lubas järgmisel aastal Rally Estoniat kindlasti toetada

Ratas vastas Eesti inimeste küsimustele täna oma Facebooki lehel. Muu hulgas küsiti, kas riik toetab järgmisel aastal Rally Estoniat.

"Minu vastus on: loomulikult! Rally Estonia on niivõrd oluline sündmus. Mul on, punkt üks, kahju, et see sisemine konflikt ralliperes toimus. Loodan väga, et sellest saadakse üle," vastas Ratas.

"See meesond, kes siiani Rally Estoniat on teinud, on minuarust teinud suurepärast tööd. See on võimas üritus mitte ainult Kagu- või Lõuna-Eesti, vaid kogu Eesti jaoks. See on Eesti parim turundusüritus."

"Mäletan, kui minul oli võimalus siia tööle tulla, siis vähemalt ühel aastal jäi Rally Estonia vahele. Seejärel hakkas riik seda toetama 300 000-400 000 euroga. Nüüd on toetus WRC testralli osas kasvanud 1 miljonini. See on kõige suurem sporditoetus ühe ürituse raames, mis ei ole mõne Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri korraldamine."

Rally Estonia korraldajatelt üüratut registreerimistasu - varasema 2000 euro asemel 100 000 eurot - nõudnud Eesti autospordiliit küsis eelmisel kuul riigilt ise rahvusvahelise ralli korraldamiseks augustis 450 000 eurot, kuid valitsus lükkas selle taotluse tagasi.

"Rally Estonia rahaline toetamine oli selge eesmärgiga, et Eestisse tuleb WRC sarja etapp. See tagas neile eriolukorra, sest sellise võistluse korraldamiseks oli tellimus," selgitas kultuuriminister Tõnis Lukas Delfi "Erisaates". "Aga kui Rally Estonia ja ka uus kavandatav ralli pole suunatud MM-ralli siia toomiseks, ei hakka me seda eraldi käsitlema."