Itaalia ralliportaal peab Rally Estoniat ka 2021. aastal WRC etapi tugevaks kandidaadiks

Portaal rõhutab, et 2021. aasta kalender paistab tulevat väga Euroopa-keskne, sest Kesk- ja Lõuna-Ameerikasse ei saa ilmselt koroonapandeemia tõttu reisida veel enne järgmise aasta keskpaika.

Rallyssimo spekuleerib, et tõenäoliselt avaneb Saksamaa rallil võimalus tõsta oma etapp tagasi suvekuudele. Mullu toimus see 22.-25. augustini, tänavu kihutatakse viinamarjaistanduste vahel ja tankodroomil 15.-18. oktoobrini.

Samal ajal on välja toodud, et MM-etapi võõrustamisest on kindlasti huvitatud ka Eesti ja Belgia ning ootel on ka Horvaatia, kelle võimalusi kalendrisse pääseda peetakse siiski väikesteks.

2021. aasta kalendris on kindel koht olemas Monte-Carlol, Rootsil, Portugalil, Sardiinial, Soomel, Walesil ja Kataloonial. Väljaspool Euroopat näivad parimad šansid etapi võõrustamiseks olevat Jaapanil, märgib portaal.