Rally Estonia ärajäämise tagamaad on jäänud siiani veidike segasteks. Korraldajate loobumise ühe põhjusena on räägitud sellest, et neil võis tekkida raskusi WRC-sarjas osalevate tiimide Eestisse toomisega. Delfi andmetel ei pea see versioon vett. Tipptiimid olid Eestisse tulemas.