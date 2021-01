HÄÄLETA | Kas Rally Estonia pealtvaatajate grupeerimise süsteem on mõistlik mõte või fännide ahistamine?

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava rääkis intervjuus Delfile, et teist aastat järjest WRC kalendrisse kuuluval etapil kavatsetakse jätkata mullugi kasutusel olnud piletisüsteemi, mille kohaselt saavad fännid juba rallipassi soetades teada, millisel katsel ja millisel pealtvaatajate alal neil on lubatud rallit jälgida.

"Me usume, et see, mis me tegime 2020. aastal - jagasime pealtvaatajad gruppidesse -, sellega me jätkame. Loome sinna juurde veel vabamaid gruppe, kus ürgrallifännid saavad vabamalt liikuda, aga kui me tahame kasvada ja kasvatada seda publiku arvu, siis lihtsalt vabalt pole seda võimalik teha," sõnas Aava.

"Tuues paralleeli teatris käimisega: Draamateater ka ei saaks otsustada, et jaanuarist hakatakse müüma veebruarikuu pileteid, et ise vaatad, millal teatrisse lähed. Rallis on see siiamaani olnud tavapärane, et alad on piisavalt suured ja tee piltlikult öeldes, mis tahad. Aga kui üritus kasvab nii mastaapseks, siis meie arvates ei ole seda enam vabagraafikuga turvaliselt ja loogiliselt teha."

Kui viiruslik olukord Eestis normaliseerub, siis loodavad korraldajad Rally Estonial 15.-18. juulini raja äärde tuua kaks-kolm korda rohkem pealtvaatajaid kui mullu, mil pääsmeid müüdi 16 000.



Vaidlus "Mehed ei nuta" saates:

Peep Pahv: "Ma ikka natuke rihmutan ka. Nad tahavad oma ühe rumalusega jätkata, mis minuarust on täielik jama - see pealtvaatajate grupeerimine, mis tehti seekord koroona pärast, aga nüüd nad leidsid, et see ongi äge värk. Et siis pole ummikuid ja jõle mõnus on käia vaatamas. Ei ole mõnus sedasi! Ralli vaatajal peab olema vabadus - nüüd ma tahan minna sinna katsele, ja sellele, sellele... Mitte nii, et ma tean pool aastat varem, et ma olen selles paketis. Ralli ei ole steriilne värk. Saage aru sellest! Mujal maailmas on ka 100 000 pealtvaatajat. Ongi ummikud, lähed viis tundi varem kohale. Ja nii ongi! See ongi üks osa sellest rallist."

Jaan Martinson: "Aga miks ei võiks olla mugav?"

Peep: "Mugav? Siis istu tugitoolis. Mark Wilford saatis sulle WRC+ kontod ka, vaata sealt."