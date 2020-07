FOTOD | Rally Estonia pressikonverentsil selgitati piletite ostmisprotsessi

Rallipasside müük algab teisipäeval 04. augustil kell 10.00. Korraldajad paluvad, et fännid paneksid aegsasti oma seltskonnaga paika plaani, millist rallipassi gruppi soovitakse osta ja kindlasti ka teine eelistus, kui esimene eelistus peaks läbi müüdama. Rallipassi grupid on koostatud selliselt, et kõik jõuaksid oma seltskonnaga ilma kiirustamata kõiki grupile ette nähtud alasid rallinädalavahetuse jooksul külastama. Kogu ralli ajakava on nähtav siin lehel.

4.-6. septembril toimuvale MM-rallile on kokku 16 000 rallipassi, mis jagunevad võrdselt 16 paketi vahel. Tarmo Hõbe tõi välja, et alates eilsest on olnud võimalik Rally Estonia kodulehel tutvuda kõikide 16 passiga. Iga paketi sees on ka võimalusi tutvustav kaart ja videod.

Rallipääsme ostmiseks tuleb minna www.rallyestonia.ee kodulehele, kust on mugavalt võimalik leida info pealtvaatajatele. Kui veebilehelt on sobiv variant valitud, saab ühe ostuga soetada kuni 20 pääset ja 10 autopiletit. Ostu sooritamiseks on aega 15 minutit.

Kui pääsmed valitakse ära, on need isikule juba broneeritud. Ostuprotsessi lõpus peab sisestama nii täiskasvanute kui ka laste isikuandmed. Kui kuskil selgub, et andmete sisestamisel on tekkinud viga, siis tuleb ise võtta ühendust infoliiniga. Ostu sooritades, tuleb meilile kinnitus.

Rallile peab kaasa võtma isikut tõendava dokumendi. Kuna rallipass on isikustatud, ei saa seda müüa, kinkida ega vahetada.

Eraldi tuuakse ka välja, et rallipassi ostuks sisestatud andmed edastatakse ka Terviseametile, kes rakendab neil juhul, kui Lõuna-Eesti rallil peaks tekkima haiguskolle.

Hõbe soovis rõhutada, et kellel ei õnnestu rallipassi osta, palutakse kohale mitte tulla, sest üritusel pääsmeid ei müüda. “Teeme kõik endast oleneva, et läbi metsa ei saabuks keegi raja äärde piletita. Pääsmeta rallile tungides võivad tekkida üritusel tõrked või kulmineeruda lausa katsete tühistamisega. Sellega kaasneks suur mainekahju ning see võib saada saatuslikuks tulevatele MM-etappidele Eestis. Palume olla mõistlikud,” sõnas Hõbe.