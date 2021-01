FOTOD JA VIDEO | Rally Estonia allkirjastas WRC promootoriga uue kaheaastase lepingu! Urmo Aava: tahame tekitada traditsiooni

RALLY ESTONIA PRESSIKONVERENTS

Urmo Aava muutustest: "Tuleb täismahus, üle 320 km. Liigume ka uutesse maakondadesse, valdadesse, võtame kasutusele uusi teid. Uued teed on jällegi teistmoodi, ka looduslikult teistmoodi. See on võimalus näidata Eestit erinevatest külgedest. Loodan, et ka võistlejad ja pealtvaatajad on peale rallit meeldivalt üllatunud, et Rally Estonia võib olla ka seda nägu. Märksõna on kitsamad, tehnilised teed, mis kulgevad männi- ja segametsas."

Tõnis Lukaselt küsib Motorsport Actuelli esindaja koroonaviiruse olukorra ja spordi toimimise kohta laiemalt: "Kes meist oleks hea ennustaja või ettenägija. Arvan, et suvel ei ole nakatumise näitajad nii kõrged ja vaktsineerimine on andnud positiivse fooni, et inimesed julgevad korraldada üritusi ja kohale tulla. Kui saime eelmisel aastal hakkama turvalise ralli korraldamisega, siis selle aasta suvel, kui maailm on vaktsineeritud ja turvaline, saame me kindlasti hakkama!"

Urmo Aava küsimusele, kui tähtis see uus diil talle ja Eestile on: "Meile on see kaheaastane leping kriitilise tähtsusega, sest üks aasta ei ole veel traditsioon. Meile, kogu Eestile, spordile, kultuurile on oluline, et traditsioon tekiks ja tal oleks hästi tugev vundamend. Loodame luua nii tugeva vundamendi, et võime vaadata tagasi aastakümnete pärast sellesse aega ja mõelda, et midagi suurt sai loodud. Tahame innustada ka teisi samamoodi tegutsema."

Kahjuks on peaminister juba pressikonverentsilt lahkunud. Vastab hoopis Lukas: "Meil on kaks eesmärki: et Ott ja Martin võidaks järgmisel aastal ka selle etapi ja tuleksid maailmameistrid, aga me tahame maailmameistrid olla ka rallietappide korraldamisel."

Veebi vahendusel on liinil ka rahvusvaheline ajakirjanik. Luke Barry (DirtFish) küsib Jüri Rataselt: kui tähtis on Oti ja Martini edu Eesti ralliprofiili tõstmisel?

Silver Kütt võistluste juhtimisest: "Sisimas teame, et meil on mitmeid paranduskohti. Jätkame oma ägeda juhtimiskeskuse skeemi ülesehitamist ja arendamist. Tegeleme juba 2019. aastast digilahenduste arendamisega. Üritame seda rallisse rohkem edasi kanda. Viia väga palju rallit digitaalseks - inimeste haldamine, ametnike/võistlejate suhtlusvoo haldamine. Proovime ka jõuda sinna, et võistlusmaterjalid saaks suuresti digitaliseeritud - turvaplaanid ja roadbook'id.

Tarmo Hõbe lisas: "Loomulikult peame meie loodushoiu ja jätkusuutlikkuse suunas oma panuse andma. Iga aasta toodame ja prindime vähem ühekordseid bännereid ja lähme üle LED-erkaanidele. ERM-i ümbrusse on kerkimas lähiaastatel päikeseenergia paneelid. Nõud-topsid - toimub prügi käitlemine, sorteerimine. Kui võimalik, kasutame biolagunevaid nõusid. Partneritega koostöös oleme töötamas välja plaane, kuidas CO2 emisioone vähendada. Näiteks istutame puid, kohalike põllumeestega istutame taimi. Rally Estonia soovib olla jätkusuutlik. Näeme, et autospordis on kõik koos võimalik palju rohkem ära teha kui mõnes teises sektoris."

Tarmo Hõbe, Rally Estonia kommertsdirektor: "Meie jaoks on autoralli toode, millega tuleb tegeleda, et see oleks kaasaegne, et sel oleks tarbijaid. Oleme kogu aeg öelnud, et rallisport ja Rally Estonia peab olema terve pika nädalavahetuse kestev kogu pere rallifestival. Hea, et eelmine aasta sundis meid mõtlema väljaspool kasti. Pidime mõtlema, kuidas ralli kui toode oleks tarbitav ka kriitilises situatsioonis. Peale rallit saime pealtvaatajate programmile väga head tagasisidet - plaanime sellega jätkata. Loodame, et me saame publikut kordades rohkem raja äärde lasta. Kõik, mis on olnud meie tugevus ja unikaalsus - suures pealtvaatamisalad, areenid, LED-ekraanid, Live-ülekanded - loomulikult me jätkame kõige sellega. Suur muudatus on see, et Service Park, mis asub ERM-i ümbruses - sinna me soovime tuua veel rohkem publikukatseid. Punktikatse samuti selle juures."

Urmo Aava: "Loomulikult ootame, et olukord maailmas paraneks. Korraldajatena keskendume sellele, et 2021 ja 2022 korraldada rallit täismahus, hinnaalandusi tegemata. Oleme endale lati väga kõrgeks seadnud. Need kaks aastat peavad tagama pikaajalise traditsiooni jätkumise. Kui me siin jääme loorberitele puhkama, on väga suur oht, et see traditsioon ei jätku. Vaatame lootusrikkalt tulevikku ja teeme endast kõik oleneva, et Rally Estonia oleks sel ja järgmisel aastal väga edukas."

Eesti Autospordi Liidu tegevjuht Janis Kaal: "Hea on mõelda, et Eesti autospordis on parimad päevad käes. Meil on oma tipud ja tippklassi võistlus, kasvav poolehoid jne. Aga veel paremaks läheb, nagu me täna kuulsime. Alaliidu eesmärk on tagada jätkusuutlikkus. Järgmistesse aastatesse vaadates on rõõm näha, et mis eelmisel aastal jätkus - noortesarjade taasteke ja juurdekasv - läheb sel aastal edasi. Eesti ühineb kindlasti FIA Rally Star programmiga ja saab peagi välja kuulutatud. Võime ainult julgustada noori peale tulema. Rally Estonia on väga paljuski noortele inspiratsiooniks."

WRC promootor Jona Siebel: "Suur aitäh selle E-residentsuse eest. Olen sakslane, aga tunnen end natuke eestlasena. Tunne on tõesti hea. See oli innovatiivne. Eelmine aasta tõestas, kui väga me innovatiivsust vajame. Olen aru saanud, et eestlased teevad selles digitaliseerumise protsessis väga head tööd. See pressikonverents, mis meil praegu on, on innovatsiooni parim näide."

FIA rallidirektor Yves Matton: "2020 on olnud keeruline aasta. Teame, et 2021 on meil samuti mõned väljakutsed. Peame esiteks vaatama üle oma meistrisarja strateegia. Mõned, mis on sarja DNA-s, ei saa 2021. aasta kalendris olema, aga kindlasti näeme neid tulevikus. Kindlasti on see ühel moel teistsugune hooaeg, aga samas loob see ka uusi võimalusi tulevikuks." Ühtlasi rõhutas ta rallipüramiidi ja rohujuuretasandi olulisust: "Peame toitma ka kõige madalamat taset, et meil oleks tulevikus maailmameistrid."

"Kui ainult kõik lepingud oleksid nii lihtsasti sõlmitavad. Milline ajalooline hetk!" rõõmustas ka WRC kommentaator Becs Williams.

"Usun, et kodudes ja meediamajades kõlavad aplausid," ütles pressikonverentsi juhataja Margus Kiiver.

Allkirjastatakse veel ühtsete kavatsuste memorandum kõikide osapoolte vahel. Viiepoolne memorandum sai samuti digitaalselt sõlmitud. Allakirjutanud: Jüri Ratas, Tõnis Lukas, Jona Siebel, Ari Vatanen, Urmo Aava.

Nüüd toimub WRC promootoriga kaheaastase koostöölepingu sõlmimine. Pabereid ei määrita, allkirjad antakse mobiilis!

Jüri Ratas hoiab enda käes karpi, mille sees on Eesti E-residentsus pressikonverentsi väliskülalistele. FIA rallidirektor, WRC promootor ja Eesti Autospordi Liidu president Ari Vatanen on nüüd Eesti E-residendid.

"Meil eestlastel ei ole seda muret, et motivatsiooni ei oleks. Me tahame olla parimad. Väike riik ja rahvas peabki olema parim, et maailmas läbi lüüa. See on meil DNA-s sees," lisas Aava.

Urmo Aava: "Kui me 10 aastat tagasi hakkasime sellest unistama, oli see üsna uskumatu unistus, aga miks me siia jõudsime? Me iga päeva ja aastaga tahtsime olla järjest paremad ja tegelesime sisuliste asjadega. Meil üheskoos on võimalik kõikides aspektides paremaks minna. See võibolla kõlab eestlasliku torisemisega enda kallal. Kui me vaatame 2020 aastale tagasi - tegime väga hästi, ei oska paremini. Aga siit on võimalik teha oluliselt paremini!"

Kultuuriminister Tõnis Lukas: "Rally Estonia annab Eestile palju, aga annab ka kogu maailmale. Eelmisel aastal oli see üks parimaid koroonaravimeid. Eestis tekkis maskide kandmise suhtes just pärast Rally Estoniat ühine meelsus ja hakati neid kandma. Rally Estonia oli ka tervise kaitsel üks eeskujulik sündmus. Rääkimata, et ta annab palju kogu Eestile, olles valitud eelmise aasta Tartu aasta teoks. Sel aastal läbib veel mitmeid maakondi, kus ta varem pole olnud. See, et ta meile jääb, annab teadmise, et me võime siin kõike korraldada maailma tasemel. Eestlased lihtsad korraldavad kõike sündmusi nii nagu me korraldaks olümpiamänge. Järgmised aastad olete ka teretulnud, Rally Estonia võib jätkuda veel aastaid!"

Yves Matton õnnitles samuti Rally Estonia korraldajaid ja tõi välja, et see oli Urmo Aava meeskonna 10 aasta pikkuse töö tulemus.

WRC promootor nimetas 2020. aasta etappi "silmapaistvamaks ürituseks". Teine faktor Eesti usaldamises on "kirg", mis on osaliselt seotud sellega, et meil on oma maailmameister, lisaks kiitis ta korraldajate, valitsuse ja fännide pühendumist.

Ratas: "See on midagi väga suurepärast, mis me täna hetkel teeme. 2020 ralli oli suurepärane õnnestumine selle meeskonnaga, mida Urmo Aava juhib. Oleme möödunud aastal näidanud, kui uuenduslikke lahendusi me suudame tervele rallimaailmale pakkuda. On au teatada, et kahel järgneval aastal saame seda veel teha." Ehk teatati, et WRC etapp toimub Eestis nii 2021. kui ka 2022 ja vastavad lepingud on juba sõlmitud!

Sõna saavad Jüri Ratas ja Tõnis Lukas.

Vahepeale vaadatakse klippi eelmise hooaja kokkuvõttest.

Urmo Aava: "Rally Estonia korraldajatena oleme seda mängu harjutanud üle kümne aasta. Et see nii suurepäraselt õnnestus - võtmesõna on koostöös ja tahtes."

Urmo Aava: "Selline üritus saab edukalt ja turvaliselt toimida vaid siis, kui me teeme koostööd. Tahame korraldajatena kiita FIA-t ja promootorit esiteks usalduse eest, teiseks oli momentum õnnelik/teistpidi kurb. WRC sari oli peatunud. Kõik need inimesed panid 101% sellesse, et Rally Estoniaga WRC sari jätkuks. See meie momentum esimesena tulla pärast pandeemia esimest lainet oli väga hea. Meil oli selle võrra lihtsam ennast tõestada."

"Ajalugu on näidanud, et Eesti ületab alati ennast, see kehtib ka motospordi kohta. Urmo Tarmo ja Silver ning nende tiim tegi suurepärast tööd," rääkis Vatanen. "Ilma ka valitsuse ja eriti Jüri Ratase koostööta, lisaks kogu eesti rahva panuseta poleks me suutnud seda üritust korraldada. See tõestab, milleks eestlased võimelised on."

"Tere, Estonia!" alustas tervistust Jona Siebel. "Nagu teised mainisid, oli meil väga hea meel, et hooaeg nii eduka restardi sai. Kogu meeskonnal oli umbes kaks kuud aega valmistumiseks, aga nad said sellega fantastiliselt hakkama. Meile avaldas muljet, kuidas tiim erilistes oludes hakkama sai. Väga professionaalne töö."

"Rally Estonia oli oluline samm 2020. aasta hooajal, see oli esimene etapp koroonapiirangutega. See oli tõesti väljakutse, et selle ralliga toime tulla. Õppisime palju, aga see näitas, et suudame koroona ajal üritusi korraldada," kiitis Matton.

Pressikonverentsil osalevad kohapeal Rally Estonia tiimist Silver Kütt, Tarmo Hõbe ja Urmo Aava. Virtuaalselt on kohal Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) rallidirektor Yves Matton ning WRC promootor tegevjuht Jona Siebel, Eesti Autospordiliidu president Ari Vatanen ja EAL-i juhatuse liige Janis Kaal.

Ürituse juhid on Margus Kiiver ja tuntud rallikommentaator Becs Williams.

Pressikonverents algab tutvustava videoga mullusest Rally Estoniast.

Tervist, rallisõbrad! Delfi teeb Rally Estonia pressikonverentsist ülevaate ka tekstipõhiselt.

