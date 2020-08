F1-sarja jõudnud Eesti spordirakendus võetakse kasutusele ka Rally Estonial

Ralli pole aga Sportity ainus prioriteet. "Praegu oleme võtnud sihikule jalgrattaspordi. See sobib hästi - seal on mitmepäevased üritused ja osalejad on suhteliselt hajutatud. Meil on igasuguseid dokumente, mida nad vahetult tahavad vaadata. Samamoodi on ka purjetamine, näiteks Muhu Väina regatil just kasutati seda."

Hernitsa sõnul sihivad nad rattaspordis rahvusvahelisi võistluseid ning samme on tehtud ka legendaarse Prantsusmaa velotuuri osas. "Tegelikult on Tour de France'i emaettevõte A.S.O (Amaury Sport Organisation - K.R) meie klient juba, sest tegime (tänavust) Dakari rallit neile. Sealt kaudu me natukene üritame sinna jõuda, aga püüame ka Rahvusvahelise Rattaliidu (UCI) ning üldse erinevate tuuride korraldajate kaudu," rääkis ta.

Kas rakendus on mõeldud ainult spordiüritusel osalejate ja korraldajate jaoks? "Ütleme nii, et see on korraldaja nägemuse järgi. Pigem on mõeldud osalejatele, aga on näiteks üritusi, kus kasutatakse mitut kanalit. Mitu kanalit tähendab seda, et saab erinevat informatsiooni kasutada. Näiteks on tehtud meediale erikanal, kus on pressikeskuse lahtiolekuajad ja muu pressiga seotu. Eraldi kanal võib olla vabatahtlikele. On ka pealtvaatajate jaoks kasutatud, aga seda suhteliselt vähe. Seda otsustab korraldaja ise," avaldas Hernits.